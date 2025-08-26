Jamal Iddrissou ha commentato in sala stampa la vittoria della Supercoppa con l'Inter, lasciando trasparire tutta la sua gioia: “Sto provando una grande sensazione di felicità, abbiamo sofferto tanto come gruppo. Ora ci siamo fusi con i 2006 ed i 2008 ed abbiamo formato un gruppo bellissimo. Sono al settimo cielo".

"Ruolo favorito? Metto sempre davanti la squadra anche da attaccante, sono felicissimo quindi anche senza aver segnato. Mi piace più giocare centravanti che esterno, ma mi metto a disposizione del mister a seconda delle sue esigenze”.

“Nazionale? Sono molto legato al Ghana, è il paese dei miei genitori. Sono cresciuto però in Italia a Brescia e mi sento italiano, è sempre un piacere quando arriva la convocazione”.