C'è anche una squadra italiana che si è informata sulla situazione di Medhi Taremi, giocatore ai margini del progetto sportivo di Cristian Chivu per cui l'Inter continua ad aspettare un'offerta ufficiale. Si tratta del Sassuolo, secondo quanto svelato su X dal giornalista Matteo Moretto. Il club neroverde è l'ultimo in ordine di tempo ad essersi interessato all'ex attaccante del Porto dopo PSV Eindhoven e Lille. Nelle scorse settimane, inoltre, si era parlato anche di sondaggi mai approfonditi di società turche e inglesi.