Kristjan Asllani si trasferisce dall'Inter al Torino a titolo temporaneo fino al termine della stagione con diritto di opzione in favore della squadra granata. La redazione di Calcio e Finanza fa il punto sull'impatto a bilancio dell'operazione partendo dalle cifre del prestito, che dovrebbe essere di 1,5 milioni di euro. A questo c'è da aggiungere il risparmio sullo stipendio del centrocampista (pari a circa 2,4 milioni di euro lordi) che genererà un effetto positivo sui conti stagionali nerazzurri pari a 3,9 milioni di euro.

Analizzando gli ultimi dati ufficiali disponibili, l'albanese "ha un costo storico pari a 15,7 milioni di euro circa e un valore residuo di poco meno di 9,6 milioni di euro - si legge su CF -. La cifra è scesa a circa 7,2 milioni al 30 giugno 2025 e scenderà ancora a 4,8 milioni al 30 giugno 2026. Se il riscatto fosse fissato per 12 milioni, la plusvalenza ammonterebbe quindi a 7,2 milioni di euro".