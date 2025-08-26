Il nome dell'interista Carlos Augusto non compare nella lista dei 25 giocatori convocati da Carlo Ancelotti, ct del Brasile, per le ultime due partite del girone sudamericano di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 contro Bolivia e Cile. L'ex Monza, per la cronaca, era stato chiamato dall'allenatore italiano per i due impegni di giugno, senza però mai mettere piede in campo.

