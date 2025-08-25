Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta nel prepartita di DAZN ha così commentato questa prima giornata: "Non volevamo fare rivoluzioni, volevamo cambiare modello, ci sono aggregati 5 elementi, 4 acquistati e uno dal settore giovanile, l'età generale si è abbassata dai 29 anni ed è questo il percorso intrapreso in questo nuovo modello".

Manca qualcosa lì dietro dopo che avete inseguito a lungo Leoni?

"Per noi è positivo come reparto al momento e ha qualità per reggere le nostre ambizioni, non prevediamo colpi eclatanti. Se qualcuno uscirà lo sostituiremo".

Come si è passati dalla ricerca dell’attaccante, si parlava di Lookman, a un centrocampista come Diouf, le cui caratteristiche all’Inter effettivamente mancavano?

"Riteniamo che dobbiamo cogliere le opportunità che il mercato offre, c'è stata questa opportunità di prendere un giocatore che si adattasse alle esigenze dell'allenatore. L'Atalanta però ha ritenuto di non metterlo sul mercato e l'affare non si è fatto. Abbiamo proseguito nella ricerca di giovani talenti che potessero adattarsi a questo modello, lo abbiamo fatto pur sapendo che sono giocatori con caratteristiche diverse. Il tutto è avvenuto con sintonia con area tecnica e allenatore".