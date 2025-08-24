Tajon Buchanan scatenato questa sera. L'esterno canadese realizza una tripletta impressionante nella cinquina che il Villarreal ha rifilato al Girona. Dopo il vantaggio di Pepe al 7', è arrivata la prima rete di Buchanan al 16'. Al 25' il tris di Marin, ancora il canadese al 28' e poi al 64' su assist di Etta Eyong. Due su due per il Villarreal. E un Buchanan che ha iniziato la stagione come meglio non avrebbe potuto.