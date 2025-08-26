Intervistato da TMW, l'ex stella dell'Atalanta, Cristiano Doni, ha parlato anche del caso più spinoso di questa estate di calciomercato, vale a dire Ademola Lookman: "Da tifoso dispiace vedere queste cose, da ex calciatore attaccato a questo club dico che non è stato molto bello. Occorre essere professionisti e uomini, poi è chiaro che magari sappiamo solo una parte delle cose. Spero si risolva al meglio".
Lo vedi ancora all'Atalanta?
"Bisognerebbe essere all'interno, ma sinceramente se resta penso sia difficile per lui lavorare in un certo modo e riconquistare la fiducia. Non credo resti, però nel calcio può succedere di tutto".
Sezione: News / Data: Mar 26 agosto 2025 alle 11:45
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Altre notizie - News
Rinaudo: "L'Inter ha la rosa più completa, col Napoli è la favorita per lo scudetto. Chivu? Risposta importante a Parma"
Sucic a DAZN: "Giocare a San Siro è una sensazione speciale. Felice per il risultato e per la prestazione"
Altre notizie
Martedì 26 ago
- 13:53 Asllani scrive ai tifosi dell'Inter: "La mia gratitudine va a chi mi ha sostenuto, porterò questi colori sempre con me"
- 13:38 Torino, Masina ribadisce: "Non siamo stati all'altezza, dobbiamo metterci la faccia"
- 13:24 Bastoni: "Obiettivi? L'Inter non è a fine ciclo, non ci siamo mai nascosti. Io più 'bloccato' su consiglio di Chivu"
- 13:10 In Turchia - Il Fenerbahçe aspetta il rilancio dell'Inter per Akçiçek: fissato il prezzo per la cessione
- 12:56 Como, Suwarso: "Offesi dall'Inter per l'approccio a Fabregas? Ma no, solo esternamente la trattativa è sembrata una soap opera"
- 12:42 Novara, Da Graca dopo il pari con l'Inter U23: "Un po' timidi nel primo tempo, ma complimenti alla squadra"
- 12:28 videoRegalo speciale per un tifoso ieri allo stadio: la maglia di Sucic
- 12:14 Novara, Zanchetta: "L'Inter U23 ha grandissima qualità, peccato non aver sfruttato le occasioni"
- 12:00 SUCIC, l'aggressività voluta e il CALCIO VERTICALE: esordio PERFETTO di CHIVU. MAROTTA sul MERCATO..
- 11:45 Doni e il caso Loookman: "Bisogna essere uomini e professionisti. Non credo rimarrà"
- 11:31 Rinaudo: "L'Inter ha la rosa più completa, col Napoli è la favorita per lo scudetto. Chivu? Risposta importante a Parma"
- 11:17 Angolo Tattico - Sucic versione box to box, Lautaro conquistatore territoriale: le chiavi di Inter-Torino
- 11:02 GdS - Riecco la Thu-La: è la notizia più bella della nuova vecchia Inter di Chivu
- 10:48 TS - Fabbian, "tradimento" pronto? Allegri spinge per averlo al Milan
- 10:34 INTER-TORINO 5-0, la MANITA è SERVITA! Profezie, SUCIC SHOW e la THULA: la REACTION della partita
- 10:20 TS - Mercato già chiuso? In realtà l'Inter cerca ancora due profili
- 10:06 Pagelle TS - Thuram, Bastoni, Sucic e Lautaro sugli scudi. Bocciato Diouf
- 09:52 TS - Chapeau Chivu. Per l'Inter sembrava di giocare contro una squadra di Serie C
- 09:38 Moviola CdS - La Penna promosso: 6,5. C'è una curiosità sul gol di Bastoni
- 09:24 Pagelle CdS - Thuram volta pagina, Bastoni rispolvera una specialità
- 09:10 CdS - Prime risposte: Sucic destinato a scalare le gerarchie, Bonny scalpita
- 08:56 CdS - Chivu cancella Monaco e Charlotte. E l'acquisto di Sucic...
- 08:42 CdS - Un difensore in più per chiudere il mercato? Marotta non dà garanzie, ma nemmeno chiude la porta. E su Lookman...
- 08:28 Pagelle GdS - Thuram e Sucic sul trono, Lautaro "aperturista". Chivu 8: "Sta nascendo..."
- 08:14 GdS - Troppa Inter per il Toro. Per Chivu, una vittoria da sciamano: chiaro messaggio al Napoli
- 08:00 Cinismo e sicurezza, questa nuova vecchia Inter piace: il primo messaggio stagionale coincide con una brillante cinquina
- 01:21 Dalla Spagna - Taremi offerto al Betis Siviglia: può essere un'opzione in quest'ultima settimana di mercato
- 01:00 Thuram 'riceve' il premio di MVP da Bastoni ed esclama: "Molto felice di tornare a San Siro con una vittoria"
- 00:45 Chivu, debutto da urlo: è il primo allenatore nella storia dell'Inter a esordire con un successo così roboante
- 00:30 SI - Ausilio, l'Al Hilal alza il pressing: offerta da 5 milioni a stagione. I sauditi puntano anche Baccin
- 00:15 La fame di Lautaro, poi l'urlo liberatorio e l'esultanza social: "Un grande inizio di stagione"
- 00:05 videoInter-Torino 5-0, Tramontana: "Debutto perfetto. Sucic? Grandissima partita. La ThuLa..."
- 00:00 Di manita in manita
Lunedì 25 ago
- 23:58 Chivu in conferenza: "Calma, è ancora lunga. Abbiamo fatto qualche patto col gruppo. Diouf? Forse l'ho messo in difficoltà"
- 23:50 Inter-Torino, la moviola - Direzione tranquilla per La Penna, nessun errore e zero cartellini
- 23:49 Vecchi dopo Novara-Inter U23: "Contento della partita, ma è solo l'inizio"
- 23:42 Chivu a ITV: "Abbiamo tirato fuori la nostra migliore versione. Felice per i nuovi"
- 23:41 Torino, Baroni a Sky: "Troppi errori, ci serviva più compattezza. Il lavoro non ci spaventa"
- 23:35 Chivu a DAZN: "È andata come l'avevamo preparata, merito dei campioni che alleno"
- 23:34 Torino, Masina in conferenza: "Non siamo stati all'altezza, Inter di un altro livello. Chiediamo scusa ai tifosi"
- 23:30 Sucic in conferenza: "Felice dell'esordio, ma non voglio parlare di me stesso. Conta la squadra, dobbiamo continuare così"
- 23:28 Chivu a Sky: "L'Inter ha dimostrato maturità. Lookman? Non parlo di mercato e di chi non è in questa rosa"
- 23:23 Sucic a ITV: "Non vedevo l'ora di giocare con questa maglia. Grande esordio, ora avanti così"
- 23:23 Torino, Baroni in conferenza: "Inter tra le squadre migliori d'Europa, questo 5-0 deve provocarci dolore"
- 23:22 Sucic a DAZN: "Giocare a San Siro è una sensazione speciale. Felice per il risultato e per la prestazione"
- 23:15 Novara-Inter U23, le pagelle - Topalovic incanta, Kamaté sprecone
- 23:14 Lautaro a ITV: "Dopo il Mondiale ci siamo parlati tanto. Contento per l'approccio e la testa"
- 23:10 Bastoni a ITV: "Quest'estate ne ho sentite di tutti i colori, che eravamo finiti"
- 23:09 Baroni a DAZN: "Non possiamo concedere regali così a una squadra come l'Inter"
- 22:58 Inter-Torino, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:55 Thuram è il Player of the Match: "L'Inter non è solo la ThuLa. E come dico sempre l'importante è la vittoria"
- 22:53 Bastoni a Sky: "Abbiamo tanta voglia di rivalsa, non siamo a fine ciclo". Poi punzecchia Thuram
- 22:52 Thuram a Sky: "Non siamo al 100% ma lavoriamo per esserlo. Vogliamo il bene dell'Inter"
- 22:50 Bastoni al 90': "Non vedevamo l'ora di giocare dopo il finale di stagione, l'Inter c'è"
- 22:45 Troppa Inter per questo Torino: riecco la ThuLa, Sucic sugli scudi e pokerissimo da urlo
- 22:35 Inter-Torino, Full Time - Manita e spettacolo puro a San Siro: Chivu risponde agli scettici con un esordio da sogno
- 22:34 Inter-Torino, le pagelle - Chivu inizia col... motto. Partenza sprint di Thuram, Sucic ha il voto sulla maglia
- 22:20 Il popolo nerazzurro non si fa attendere: oltre 72.300 spettatori per Inter-Torino
- 22:15 A Novara la prima dell'Inter U23 è buona a metà. Al Piola è 1-1, Da Graca replica a Topalovic
- 20:37 Marotta a Sky: "Per ora non siamo alla ricerca di un difensore. Vi spiego la scelta di Chivu"
- 20:35 Marotta a DAZN: "Volevamo cambiare modello, abbiamo abbassato l'età media. Su Leoni e Lookman..."
- 20:26 Vagnati a DAZN: "Inter squadra di grandi valori come ha dimostrato negli anni. Non dovremo concedere spazi"
- 20:18 Torino, Vagnati a Sky: "Avevamo bisogno di un profilo come Asllani. Siamo ambiziosi, non dobbiamo porci limiti"
- 20:15 Mkhitaryan a DAZN: "Dobbiamo lasciarci il passato alle spalle, Chivu allenatore più tranquillo"
- 20:15 Mkhitaryan a Sky: "Gli obiettivi non sono mai cambiati. Chivu è totalmente diverso da Inzaghi"
- 20:15 INTER TORINO in DIRETTA - Live Reaction, commenti e collegamenti da stadio
- 20:14 Torino, Vlasic a Sky: "Inter fortissima, ma siamo qui per dimostrare che possiamo giocarcela anche con i migliori"
- 20:13 Torino, Vlašić a DAZN: "Con Baroni stiamo imparando cose nuove ogni giorno. Oggi vogliamo dimostrarlo"
- 19:58 Mkhitaryan a ITV: "Vedremo stasera quanto siamo preparati, giocare è tutta un'altra cosa"
- 19:40 Sky - Højlund pronto a tornare in Italia: accordo raggiunto tra l'attaccante e il Napoli. Si tratta con lo United