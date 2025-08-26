Intervistato da TMW, l'ex stella dell'Atalanta, Cristiano Doni, ha parlato anche del caso più spinoso di questa estate di calciomercato, vale a dire Ademola Lookman: "Da tifoso dispiace vedere queste cose, da ex calciatore attaccato a questo club dico che non è stato molto bello. Occorre essere professionisti e uomini, poi è chiaro che magari sappiamo solo una parte delle cose. Spero si risolva al meglio".

Lo vedi ancora all'Atalanta?

"Bisognerebbe essere all'interno, ma sinceramente se resta penso sia difficile per lui lavorare in un certo modo e riconquistare la fiducia. Non credo resti, però nel calcio può succedere di tutto".