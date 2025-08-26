Si è fatto tanto rumore per nulla rispetto a livello mediatico per il 'due di picche' che il Como ha presentato all'Inter all'atto della proposta di ingaggiare Cesc Fabregas. A dirlo è Mirwan Suwarso, presidente dei lariani, al Corriere della Sera: "Guardi che non è che abbiamo fatto cose straordinarie per tenerlo, lui non ha mai manifestato il desiderio di andare via - le sue parole -. Noi offesi? Ma no, l’Inter ha approcciato Fabregas in maniera professionale: ci ha chiesto il permesso di trattare e noi lo abbiamo negato. Esternamente la trattativa è sembrata una soap opera, capisco".