Tomas Palacios è a un passo dal Santos. Anche La Gazzetta dello Sport conferma le indiscrezioni che arrivano dal Brasile: nelle prossime 48 il difensore dovrebbe pertire per il Sudamerica. L'operazione è impostata con la formula del prestito con diritto di riscatto e l'agente è a Milano per limare sistemare gli ultimi dettagli. "L’Inter si libera così di un posto in lista. Ora si vedrà se i piani alti affonderanno per un difensore", aggiunge la rosea.