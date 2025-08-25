Intervenuto nel corso di ‘Sky Calcio Show’, l’ex difensore Giuseppe Bergomi parla così della nuova Inter che sta per nascere e che debutterà domani contro il Torino: “Mi aspetto la continuità. L’Inter ha fatto cinque acquisti Under 23 ma di questi cinque nessuno probabilmente sarà titolare. È andata però su profili giovani. C’è stato un cambio di rotta dopo le prime amichevoli, Lookman ti condizionava di più. L’Inter ha tanti giocatori tecnici in mezzo al campo, è arrivato Diouf che è più fisico ma non è difensivo, è un box to box. Sucic diventa l’alternativa a Calhanoglu.

L’Inter si esponeva molto ai contropiedi, ora si è chiusa, si è ricompattata e ha puntellato la rosa con delle alternative sicuramente più affidabili rispetto al passato. Sono arrivati Bonny, è tornato Pio Esposito che ricorda un po’ Toni. È difficile però allontanarsi dal 3-5-2, sono tutti giocatori funzionali alla difesa a tre. Se dovesse arrivare un difensore veloce magari si può pensare di cambiare”.

E ancora: “Ha un compito fondamentale, l’Inter va rimotivata. L’Inter è ad alti livelli da cinque anni ma sicuramente va motivata di nuovo dopo quella botta contro il PSG”.