Tomas Palacios è il primo regalo di mercato che il tecnico Juan Pablo Vojvoda riceverà dal Santos. Dopo l'anticipazione di UOL, anche il portale brasiliano Globo Esporte conferma che l'affare è fatto sulla base di un accordo con l'Inter per il prestito gratuito di una stagione con diritto di riscatto fissato a dieci milioni di euro. 

In più, stando a quanto rivela Fabrizio Romano, nel caso in cui il Peixe acquistasse il giocatore a titolo definitivo nel 2026, il club nerazzurro a quel punto vanterebbe il 30% sull'eventuale futura rivendita. 

Sezione: Focus / Data: Mar 26 agosto 2025 alle 16:31
Autore: Mattia Zangari
