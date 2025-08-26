La vittoria convincente dell'Inter ha riportato il sorriso ai tifosi nerazzurri dopo un finale di stagione molto amaro. Si parla molto in questi giorni del direttore sportivo Piero Ausilio che, secondo Sportitalia, deciderà con calma il suo futuro. Secondo l'emittente, l’Al Hilal ha intenzione di fare sul serio e ha proposto al dirigente 5 milioni a stagione più bonus. Ci sarebbe anche un pressing insistente su Dario Baccin, che riflette.