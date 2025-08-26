Dopo la vittoria in Coppa Italia di Seri C a Lumezzane, l'Inter U23 di Stefano Vecchi ha mosso i primi passi ufficiali in campionato, al Piola di Novara, ottenendo il suo primo, storico punto. I giovani nerazzurri sono andati anche in vantaggio con una punizione di Luka Topalovic nel primo tempo, salvo poi essere agguantati nella ripresa da Marco Da Graca.

A seguire le immagini della partita.

Gli Highlights di Novara-Inter U23
Sezione: Inter U23 / Data: Mar 26 agosto 2025 alle 16:45
Autore: Redazione FcInterNews.it
