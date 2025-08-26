Voti alti per gli interisti anche sul Corriere dello Sport. Chivu merita un 8: "Tanto per cominciare il segnale è fortissimo. Rompe il ghiaccio con tre punti al debutto in campionato e si gode una squadra che mette in pratica i suoi dettami tattici".

Stessa valutazione per Thuram: "Un diagonale letale di destro e poi un colpo di testa vincente. Dimostra di aver voltato pagina rispetto al finale dell’anno scorso e inizia il campionato nel miglior modo possibile".

Mezzo voto in meno per Bastoni (7,5): "Rispolvera la specialità di squadra dell’anno scorso e sblocca la partita con un colpo di testa d’autore su calcio d’angolo. Per finire serve un assist a Thuram".

Anche Lautaro 7,5: "Si costruisce il gol con il pressing solitario e fa esplodere il popolo nerazzurro". Idem Sucic: "Confeziona l’assist per Thuram, sentendo in anticipo la giocata, e nel complesso supera l’esame San Siro a pieni voti.

Al 7 si fermano Acerbi e Bonny. Il 6,5 va a Pavard, Mkhitaryan e Dimarco; 6 per tutti gli altri (Luis Henrique e Diouf senza voto).









