L'Inter è partita fortissimo in campionato, mentre il mercato non è ancora arrivato alla conclusione. Ci sarà spazio per qualche altro colpo?

In particolare, il Corriere dello Sport si interroga sulla possibilità di inserire un nuovo difensore, considerando che è nei piani l'addio di Palacios (ieri in panchina, a differenza di Taremi). Secondo il quotidiano romano, l'ipotesi è sul tavolo, sebbene Marotta non abbia dato garanzie: "Non si tratta di un’esigenza e comunque non prevedo colpi eclatanti - ha detto ieri il presidente interista prima della partita -. Vediamo se ci saranno occasioni, ma al momento non ne vedo. La difesa dà garanzie per quelle che sono le nostre ambizioni. Poi se un giocatore vorrà andare via (Pavard, ndc), lo sostituiremo".

Marotta, peraltro, ci ha tenuto a sottolineare un particolare come evidenzia il CdS: "Aver rinunciato a vendere alcuni giocatori che avevano richieste, è un atto di forza dell’Inter. Poi abbiamo tentato di cogliere qualche opportunità. Non posso negare che abbiamo parlato di Lookman, ma l’Atalanta non l’ha messo sul mercato, avendone pieno diritto. Non volevamo fare rivoluzioni, semmai cambiare modello. Abbiamo aggiunto cinque elementi, quattro acquistati e uno proveniente dal settore giovanile. L’età media si è abbassata, seguendo quelle che erano le indicazioni della proprietà".