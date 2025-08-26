Conclusa ieri la prima giornata di Serie A 2025/26, con l'Inter di Cristian Chivu che ha chiuso il cerchio del primo turno di campionato con una roboante vittoria sul Torino, è arrivato il verdetto del Giudice Sportivo che ferma Ismael Koné del SassuoloAndrea Cambiaso della Juventus.

Quest'ultimo, reduce da un rosso diretto per una gomitata di reazione inflittaa Lovik nella gara contro il Parma, è stato squalificato per due giornate e salterà dunque le sfide valide per la seconda e la terza giornata rispettivamente contro Genoa e Inter.

