Conclusa ieri la prima giornata di Serie A 2025/26, con l'Inter di Cristian Chivu che ha chiuso il cerchio del primo turno di campionato con una roboante vittoria sul Torino, è arrivato il verdetto del Giudice Sportivo che ferma Ismael Koné del Sassuolo e Andrea Cambiaso della Juventus.

Quest'ultimo, reduce da un rosso diretto per una gomitata di reazione inflittaa Lovik nella gara contro il Parma, è stato squalificato per due giornate e salterà dunque le sfide valide per la seconda e la terza giornata rispettivamente contro Genoa e Inter.