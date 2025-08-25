Un esordio del genere sulal panchina della 'sua' Inter probabilmente Cristian Chivu non si sarebbe neanche permesso di sognarlo. In barba alla scaramanzia che voleva Hector Cuper ultimo tecnico straniero vincente alla prima in campionato, il romeno ha sfidato la cabala a muso duro e ha fatto subito scattare il feeling con il Meazza. Toro matato 5-0, senza diritto di reclamo, e grande esposizione di talento nel Monday Night della prima di Serie A. Nonostante qualche errore che ha aperto il fianco alla verve di Ngonge, i nerazzurri hanno tenuto sin dall'inizio il pallino del gioco, creando spesso i presupposti per colpire. In gran spolvero un Petar Sucic da leccarsi i baffi: grinta, tecnica, corsa e un duello personale con il portiere Israel vinto a fatica dall'estremo difensore granata. Che, suo malgrado, ha dovuto arrendersi in ben cinque occasionio, la prima sul colpo di testa di Bastoni, puntuale sul primo palo sul cross di Barella. Dopo aver sbloccato lo 0-0 i padroni di casa si sono scrollati di dosso l'ansia del risultato e hanno iniziato a martellare l'area granata, trovando il raddoppio con un diagonale vincente di Thuram (assist strepitoso di Sucic).

Ogni speranza di vita per il Torino si spegne a inizio ripresa, quando rimembrando trascorsi nerazzurri Biraghi serve un assist a Lautaro che anticipa Israel e deposita in rete. Gol meritatissimo per un Toro, quello interista, in serata di grazia. Il diluvio però tarda a finire e prima Thuram, stavolta di testa su cross pennellato di Bastoni e poi il neo entrato Bonny, al termine di un'azione da ping pong nell'area granata mettono la firma sul pokerissimo. Meazza in visibilio, gli olé del pubblico di casa si alternano ai cori di scherno dei tifosi ospiti contro la proprietà granata. Poco importa, ciò che contava era ripartire nel modo giusto e francamente, più di così, era difficile attendersi dall'Inter.

------------------------------

TABELLINO

Marcatori: 18' Bastoni (I), 36' Thuram (I), 52' Lautaro (I), 62' Thuram (I), 72' Bonny (I)

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 5 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni (11 Luis Henrique 86'); 2 Dumfries, 8 Sucic, 23 Barella, 22 Mkhitaryan (7 Zielinski 79'), 32 Dimarco (30 Carlos Augusto 67'); 9 Thuram (14 Bonny, 67'), 10 Lautaro (17 Diouf 79'). A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 16 Frattesi, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios. Allenatore: Cristian Chivu.

TORINO (4-3-3): 81 Israel; 20 Lazaro (16 Pedersen 80'), 23 Coco, 5 Masina, 34 Biraghi; 22 Casadei, 6 Ilkhan (61 Tameze 58'), 66 Gineitis; 26 Ngonge (14 Anjorin 80'), 18 Simeone (19 Adams 64'), 10 Vlasic (7 Aboukhlal 58'). A disposizione: 1 Paleari, 71 Popa, 8 Ilic, 13 Maripan, 21 Dembelé, 80 Bianay, 83 Perciun, 91 Zapata, 92 Njie. Allenatore: Marco Baroni.

Recupero: 1' - 0'.

Arbitro: La Penna.

Assistenti: Dei Giudici-Cavallina.

Quarto ufficiale: Crezzini.

VAR: Paterna.

Assistente VAR: Chiffi.

-------------------------------------------

RIVIVI IL LIVE

90' - Senza concedere recupero, La Penna fischia la fine della partita. L'Inter travolge il Torino 5-0 al termine della prima gara di questo campionato.

87' - CHE ADAMS! L'inglese tenta da fuori area, il pallone viaggia veloce ma termina alto!

86' - Ultimo cambio nerazzurro: Luis Henrique per Bastoni.

84' - Pavard devia in corner un sinistro di Anjorin indirizzato verso la porta di Sommer.

79' - Sostituzioni tra gli ospiti: escono Ngonge e Lazaro ed entrano Pedersen e Anjorin.

78' - Due cambi tra i nerazzurri: escono Mkhitaryan e Lautaro, dentro l'esordiente Diouf e Zielinski.

IL GOL DI BONNY: Brutta palla persa in uscita del Torino, l'Inter la recupera e dopo tre passaggi, con assist di Lautaro, pesca il francese in area. Girata forte e vincente!

72' - GOOOOOOOL DI ANGE-YOAN BOOOOOONNYYYYYYY!!!

66' - Barella calcia dal limite dell'area, il pallone non scende in tempo e finisce alto. Escono Dimarco per Carlos Augusto e Thuram (standing ovation per lui) per Bonny.

64' - Cambio nel Torino: fuori Simeone, dentro Adams.

IL GOL DI THURAM: Cross da sinistra di Bastoni e il francese è pronto di testa dall'altra parte dell'arcobaleno a mandarla di giustezza sull'angolo opposto!

62' - GOOOOOL!!! ANCORA MARCUUUUS THURAAAAAAM!!!

62' - SOMMER! Lo svizzero respinge con i pugni sul sinistro di Aboukhlal dopo una brutta palla persa da Pavard.

58' - SUCIC! Ancora una volta il croato ci prova sugli sviluppi di un angolo ma Israel è reattivo e respinge!

58' - Cambi nel Torino: entrano Tameze per Vlasic e Aboukhlal per Ilkhan.

57' - DUMFRIES! Iniziativa personale dell'olandese che al limite dell'area si porta il pallone sul sinistro e calcia, trovando una deviazione!

IL GOL DI LAUTARO: Retropassaggio corto di Biraghi, Lautaro capisce tutto e con una zampata anticipa Israel e deposita lentamente il pallone nella rete!

51' - GOOOOL DI LAUTAROOOOO MARTINEEEEEZ!!!!

50' - Torino pericoloso! Prima Ngonge prova a piazzare ma trova la respinta di Dimarco, poi è Simeone che non trova la porta su assist di Vlasic!

49' - THURAM! Subito iniziativa da sinistra, il francese si porta il pallone sul destro e cerca il secondo palo senza inquadrare lo specchio della porta!

------------

21.49 - RIPARTITI!

21.48 - Le due squadre entrano in campo per l'inizio della ripresa senza sostituzioni. intanto ecco il dato degli spettatori: 72.332.

----------------

HALFTIME REPORT: Inter in vantaggio per 2-0 all'intervallo della partita contro il Torino, grazie alle reti di Alessandro Bastoni di testa da corner e al raddoppio di Marcus Thuram, pescato in area con un assist avveniristico di uno straripante Petar Sucic, principale 'nemico' di Franco Israel. I granata non sono certo rimasti a guardare, creando i presupposti per infastidire Yann Sommer senza mai però colpire. Dall'altra parte però i padroni di casa hanno mantenuto il pallino, attaccando con costanza, cercando la profondità e affidandosi alla regia di Lautaro Martinez per scatenare le iniziative dei compagni. Soprattutto nel finale il portiere del Torino deve superarsi per negare la terza rete ai nerazzurri, totalmente intenzionati a chiudere subito il conto. Applausi scroscianti del pubblico del Meazza al duplice fischio finale.

47' - Duplice fischio di La Penna, le squadre vanno negli spogliatoi.

45'+1' - Errore di Dimarco che lancia lo sprint di Ngonge, il cui sinistro è troppo centrale e viene bloccato da Sommer!

45' - SUCIC! Ancora un destro da fuori area del croato sugli sviluppi di un corner, Israel deve respingere!

44' - ACERBI! Colpo di testa ben indirizzato del difensore, Israel si supera con un colpo di reni!

43' - SUCIC! Thuram lavora un pallone al limite dell'area, lo serve dietro al croato che spara in corsa: pallone forte ma centrale, Israel para in due tempi!

41' - Decisione inspiegabile di La Penna che inverte un fallo di Biraghi su Thuram al limite dell'area fischiando a favore dei granata.

IL GOL DI THURAM: Gran palla no look di Sucic che pesca il francese in area, diagonale di destro e pallone nell'angolino!

36' - GOOOOOL DI THURAAAAAAAAAM!!!!!!

31' - Dimarco chiude in corner un'altra iniziativa di Ngonge. Sul corner uscita non perfetta di Sommer, Pavard allontana.

28' - Applausi anche per Sucic, che con due interventi energici ma puliti rimedia a due errori a centrocampo della squadra.

27' - Ovazione del pubblico per Lautaro che in scivolata va a guadagnarsi una rimessa in zona offensiva!

23' - Bella palla a sinistra per Mkhitaryan che la mette subito in mezzo per Bastoni, ma Coco capisce tutto e spazza via!

IL GOL DI BASTONI: Corner da sinistra di Barella e anticipo sul primo palo del difensore che manda il pallone in buca d'angolo opposta!

18' - GOOOOL DI BASTONIIIII! Colpo di tesa vincente!

16' - SUCIC! Il croato calcia da fuori area dopo aver ricevuto da Thuram: pallone forte ma alto!

15' - Torino ancora pericolooso con una discesa di Ngonge che semina il panico nell'area nerazzurra. Pallone sul fondo.

14' - LAUTARO! L'argentino colpisce malissimo dal limite dell'area dopo una bella iniziativa di Sucic! Pallone sul fondo senza deviazioni.

6' - Appoggio impreciso di Dimarco per Bastoni e ripartenza insidiosa del Torino, che in un modo o nell'altro la difesa nerazzurra sbroglia.

5' - Retropassaggio un po' corto che costringe Israel e rinviare in avanti prima che arrivi Lautaro!

3' - Si leva al cielo, partendo dal secondo anello verde, il coro 'Giro l'Italia per te'.

1' - THURAM! Bel cross da sinistra di Dimarco e il francese prova a indirizzare verso la porta ma schiaccia debolmente e manda alto!

--------------

20.45 - PARTITI! Primo pallone per i nerazzurri.

20.44 - Ecco il momento della lettura delle formazioni, il colpo d'occhio del Meazza è significativo.

20.42 - Riecco i giocatori di Inter e Torino tornare sul rettangolo di gioco al seguito del direttore di gara La Penna, pronte per iniziare il loro campionato.

20.30 - Anche il Torino termina il proprio riscaldamento e torna negli spogliatoi.

20.28 - L'Inter lascia in campo per rientrare negli spogliatoi.

20.17 - Interviene al microfono di Mirko Mengozzi la calciatrice Irene Santi, che sponsorizza la nuova stagione dell'Inter Women e invita i tifosi ad andare allo stadio. Intanto prosegue il riempimento del Meazza.

20.08 - Adesso è il turno del Torino, accolto da qualche fischio, fare il proprio ingresso in campo per il riscaldamento.

20.03 - Sulle note di Fatboy Slim entrano in campo i giocatori dell'Inter. Nel frattempo lo stadio inizia a riempirsi un po' alla volta.