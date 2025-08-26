È un Francesco Pisano deluso quello che si presenta ai microfoni di Sportitalia dopo il ko rimediato in finale di Supercoppa Primavera dal suo Cagliari contro l'Inter: "C'è un po' di rammarico, però comunque, al di là della sconfitta, sono contento della prestazione che hanno fatto i ragazzi - dice il tecnico dei sardi -. Hanno dimostrato di essere una una squadra vera. Diciamo che comunque è una squadra che ha forte identità, sentono tanto la maglia del Cagliari e di questo ne sono orgoglioso. Hanno rappresentato la maglia del Cagliari nel migliore dei modi".