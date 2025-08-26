Intervenuto all’Arena Civica durante il convegno 'Pianificazione e strategie nelle categorie giovanili', l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo ha espresso i suoi auguri alla seconda squadra dell'Inter, nella sua prima stagione di Serie C: "Sono contentissimo di essere qui, è un evento importante per sostenere il calcio giovanile. Ringrazio per la partecipazione anche i rappresentanti della FIGC. La qualità del calcio dei nostri settori giovanili è alta e quello che può fare la serie A è aiutare i talenti, faccio anche l'in bocca al lupo all’Inter per la nuova esperienza con l’Under 23. A partire da questa stagione per dare risalto all’Under 23 consegneremo anche il premio di miglior giocatore alla fine di ogni mese per seguire costantemente le storie di talento. C’è anche la novità del video support e vedremo come funzionerà".