Paul Mendy ha commentato la sconfitta del Cagliari in finale di Supercoppa contro l’Inter, nonostante un suo gol realizzato: “Oggi in campo mi sono sentito bene, anche grazie ai miei compagni che hanno saputo mettermi in partita da subito. C’è rammarico per il risultato, purtroppo non è bastata la cattiveria messa in campo per gli ultimi cinque minuti, ma sapremo rialzarci”.

“Modelli? Non ne ho molti, ma guardo molto giocatori come Yamal e Dybala”.