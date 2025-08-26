Giornata da incorniciare quella di domenica scorsa per Tajon Buchanan, ex laterale dell'Inter oggi in forza al Villarreal, che nell'ultimo turno di campionato ha affrontato e battuto il Getafe per 5-0, risultato di cui è stato assoluto protagonista con la sua tripletta incorniciata con un'esultanza che ricorda un 'vecchio' compagno e amico dal nome Marcus Thuram.

Dopo il terzo gol, TJ ha esultato alla Tikus maniera, ovvero indice e medio della mano destra a toccarsi la tempia, indice e medio della mano sinistra a toccarsi il braccio destro. Un gesto che non ha lasciato indifferente l'attaccante numero nove di Cristian Chivu che ha a sua volta omaggiato l'ex compagno con tanto di storia Instagram con una foto che ritrae il canadese durante la suddetta esultanza, corredata da un cuore.