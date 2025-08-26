Mehdi Taremi è stato davvero accostato a tantissime squadre in questa sessione estiva. Dopo aver rifiutato le destinazioni brasiliane, si erano affacciate anche due squadre di Premier League. Poi si è parlato anche di PSV, con qualche colloquio attivato. Secondo il portale inforealbetis, l'iraniano è stato offerto anche Betis Siviglia. Anche se non è un'opzione che scalda così tanto la dirigenza del club iberico.