L’Inter di Benny Carbone ha alzato al cielo il primo trofeo della stagione all’Arena Civica Gianni Brera di Milano, conquistando la Supercoppa Primavera contro il Cagliari, prevalendo 5-3 ai calci di rigore dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. Di seguito gli Up&Down del match.
RISING STAR
Zouin - Il suo ingresso in campo cambia volto all’Inter: sulla sinistra sono costretti a raddoppiarlo per provare a limitarlo, ma lui riesce a fare la differenza firmando l’assist per il pareggio di Lavelli. Game changer.
UP
Mosconi - Segna il gol del momentaneo 1-1 ed è spesso il più pericoloso dell’Inter in attacco: va a più riprese alla conclusione. Il suo testimone sarà raccolto in maniera ottimale da Zouin.
Lavelli - Entra e segna di testa il gol del decisivo 2-2, che permette all’Inter di forzare i rigori che la porteranno al successo. Il suo apporto in attacco porta scompiglio nella difesa cagliaritana, che fatica a contenere la sua fisicità. E' lui l'MVP.
Down
Venturini - Un suo azzardato e probabilmente evitabile retropassaggio a campanile porta all’errore di Taho per il vantaggio sardo. Fatica ad incidere per tutto il match, ma fa il suo dovere dal dischetto.
Marello - Dopo un primo tempo tutto sommato discreto, dove si rende protagonista sulla sinistra di diversi cross per Iddrissou, nel secondo tempo fatica ad incidere nel concreto. Tuttavia, dagli 11 metri si fa perdonare.
Autore: Luca Bianchi
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 22:37 Cagliari Primavera, Pisano: "C'è un po' di rammarico, ma sono contento perché siamo una squadra vera"
- 22:23 Sky - Su Taremi non c'è solo il PSV: forte interesse del Panathinaikos e possibile effetto domino in attacco
- 22:09 La Russa: "Dispiaciuto per la Curva Nord. Ci vogliono equilibrio ma anche scelte coraggiose, non solo penalizzanti"
- 22:00 Supercoppa Inter-Cagliari, Carbone in conferenza: "Emozioni forti, i ragazzi meritano questo successo"
- 21:55 Inter Women sfida il Brann nelle qualificazioni alla Women's Champions League: le convocate di Piovani
- 21:52 Inter-Cagliari, Pisano in conferenza: "Ci abbiamo creduto, orgoglioso dei ragazzi"
- 21:50 Inter-Cagliari, Paul Mendy in conferenza: "Rammarico per il risultato"
- 21:46 Inter-Cagliari, Iddrissou in conferenza: "Sono felicissimo per questo risultato"
- 21:40 Inter, Thuram è diventato uno dei 4 giocatori con almeno due marcature multiple in Serie A contro il Torino
- 21:35 Bastoni, gol e assist nel vincente esordio dell'Inter in campionato: "Rieccoci"
- 21:21 Inter Primavera, Carbone: "Il club merita di fare questo tipo di partite, sono contento per i ragazzi". Poi ringrazia Zanchetta
- 21:13 Inter Primavera, Zarate: "L'obiettivo era vincere, sono felice di festeggiare. Carbone..."
- 21:08 Inter Primavera, Lavelli: "Gioia immensa e ottimo inizio. Questa Inter può arrivare in fondo"
- 20:55 Inter-Cagliari, gli Up&Down della Supercoppa: Zouin e Lavelli decisivi dalla panchina
- 20:42 Leoni al Liverpool, Buffon amaro: "C'è dispiacere. Siamo un campionato di passaggio. Ma non significa che..."
- 20:40 Lavelli riacciuffa il Cagliari nel finale, poi i rigori dicono nerazzurro: la Supercoppa è dell'Inter!
- 20:28 Viscidi: "Pio Esposito e Camarda? C'è una cosa che mi rende veramente felice"
- 20:13 Sky - Oristanio resta in Serie A: il Parma trova l'accordo con il Venezia, la formula
- 19:59 UFFICIALE - Udinese, nuovo innesto in attacco prima dell'Inter: dal Midtjylland arriva il polacco Buksa
- 19:45 Galante: "Inter, grande partenza. Thuram e Lautaro coppia affiatata, Sucic mi è piaciuto e un dato mi ha colpito"
- 19:30 UFFICIALE - Mulattieri saluta l'Italia e il Sassuolo: l'ex Inter è un nuovo attaccante del Deportivo La Coruña
- 19:15 GdS - Palacios-Santos, l'affare è ai dettagli. L'Inter affonda per un nuovo difensore?
- 19:00 Rivivi la diretta! L'INTER STRAVINCE, MERCATO ancora APERTO: PALACIOS via, TAREMI ancora NO. Le ULTIME
- 18:45 Inter U23, Kamate: "Buon punto contro il Novara, ora testa alla prossima"
- 18:30 Inter Primavera, Cerpelletti: "Vogliamo onorare lo scudetto, faremo il possibile per vincere la coppa. Carbone..."
- 18:15 Tarantino: "Supercoppa Primavera grande occasione per noi. L'Inter prova sempre a raggiungere i traguardi"
- 17:55 Cagliari, Giulini: "Supercoppa Primavera contro l'Inter motivo di orgoglio". Poi racconta l'affare Esposito
- 17:41 I Led del Meazza rivelano alcuni dei nuovi partner commerciali dell'Inter
- 17:27 UFFICIALE - Nemanja Matic torna in Serie A: il serbo ha firmato per il Sassuolo
- 17:13 Amicizia oltre confine: Buchanan esulta come Thuram. Il Tikus lo omaggia sui social
- 16:59 De Siervo: "In bocca al lupo all’Inter per la nuova esperienza con l’Under 23". Poi annuncia una novità
- 16:45 videoA Novara il primo storico punto per l'Inter U23: le immagini della partita
- 16:31 Palacios al Santos: il diritto di riscatto è stato fissato a 10 mln di euro. Per l'Inter una percentuale sulla rivendita
- 16:17 Como, Suwarso: "Non è vero che abbiamo rifiutato 70 mln di euro per Nico Paz"
- 16:03 Sassuolo, Carnevali allontana Taremi: "Giocatore da grande club, non ci stiamo pensando"
- 15:48 Buffon: "Pio Esposito in Nazionale? Il fatto che sia convocabile ci inorgoglisce. Ma deciderà Gattuso"
- 15:40 fcinInter, Tomas Palacios si trasferisce in prestito al Santos: le cifre dell'affare
- 15:34 Giudice Sportivo - Due giornate di squalifica per Cambiaso: salterà il derby d'Italia contro l'Inter
- 15:30 In Brasile - Palacios al Santos, affare fatto: l'argentino lascia l'Inter in prestito con diritto di riscatto
- 15:18 UFFICIALE - Kangasniemi dall'Inter all'Inter Turku, Ahola: "E' uno dei più grandi difensori finlandesi"
- 15:04 Conte: "Sarà una Serie A equilibrata. Per l'Inter non è un ritorno, è lì da anni e fa sempre molto bene"
- 14:50 UFFICIALE - Continua l'avventura in nerazzurro di Cocchi e Bovo: annunciato il rinnovo dei due canterani
- 14:35 Brasile, due impegni a settembre: non c'è Carlos Augusto nella lista dei convocati di Ancelotti
- 14:21 Moretto: "Taremi, Inter in attesa di offerte ufficiali. Anche il Sassuolo si è informato"
- 14:07 Inter Women, domani l'esordio in Champions col Brann. Piovani: "Giocheremo col coltello fra i denti"
- 13:53 Asllani scrive ai tifosi dell'Inter: "La mia gratitudine va a chi mi ha sostenuto, porterò questi colori sempre con me"
- 13:38 Torino, Masina ribadisce: "Non siamo stati all'altezza, dobbiamo metterci la faccia"
- 13:24 Bastoni: "Obiettivi? L'Inter non è a fine ciclo, non ci siamo mai nascosti. Io più 'bloccato' su consiglio di Chivu"
- 13:10 In Turchia - Il Fenerbahçe aspetta il rilancio dell'Inter per Akçiçek: fissato il prezzo per la cessione
- 12:56 Como, Suwarso: "Offesi dall'Inter per l'approccio a Fabregas? Ma no, solo esternamente la trattativa è sembrata una soap opera"
- 12:42 Novara, Da Graca dopo il pari con l'Inter U23: "Un po' timidi nel primo tempo, ma complimenti alla squadra"
- 12:28 videoRegalo speciale per un tifoso ieri allo stadio: la maglia di Sucic
- 12:14 Novara, Zanchetta: "L'Inter U23 ha grandissima qualità, peccato non aver sfruttato le occasioni"
- 12:00 SUCIC, l'aggressività voluta e il CALCIO VERTICALE: esordio PERFETTO di CHIVU. MAROTTA sul MERCATO..
- 11:45 Doni e il caso Loookman: "Bisogna essere uomini e professionisti. Non credo rimarrà"
- 11:31 Rinaudo: "L'Inter ha la rosa più completa, col Napoli è la favorita per lo scudetto. Chivu? Risposta importante a Parma"
- 11:17 Angolo Tattico - Sucic versione box to box, Lautaro conquistatore territoriale: le chiavi di Inter-Torino
- 11:02 GdS - Riecco la Thu-La: è la notizia più bella della nuova vecchia Inter di Chivu
- 10:48 TS - Fabbian, "tradimento" pronto? Allegri spinge per averlo al Milan
- 10:34 INTER-TORINO 5-0, la MANITA è SERVITA! Profezie, SUCIC SHOW e la THULA: la REACTION della partita
- 10:20 TS - Mercato già chiuso? In realtà l'Inter cerca ancora due profili
- 10:06 Pagelle TS - Thuram, Bastoni, Sucic e Lautaro sugli scudi. Bocciato Diouf
- 09:52 TS - Chapeau Chivu. Per l'Inter sembrava di giocare contro una squadra di Serie C
- 09:38 Moviola CdS - La Penna promosso: 6,5. C'è una curiosità sul gol di Bastoni
- 09:24 Pagelle CdS - Thuram volta pagina, Bastoni rispolvera una specialità
- 09:10 CdS - Prime risposte: Sucic destinato a scalare le gerarchie, Bonny scalpita
- 08:56 CdS - Chivu cancella Monaco e Charlotte. E l'acquisto di Sucic...
- 08:42 CdS - Un difensore in più per chiudere il mercato? Marotta non dà garanzie, ma nemmeno chiude la porta. E su Lookman...
- 08:28 Pagelle GdS - Thuram e Sucic sul trono, Lautaro "aperturista". Chivu 8: "Sta nascendo..."
- 08:14 GdS - Troppa Inter per il Toro. Per Chivu, una vittoria da sciamano: chiaro messaggio al Napoli