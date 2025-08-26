Francesco Pisano, allenatore del Cagliari, ha analizzato la sconfitta dei suoi contro i nerazzurri nella finale di Supercoppa: “Ci abbiamo creduto, fino a 5 minuti eravamo in vantaggio. C’è rammarico, ma sono orgoglioso dei ragazzi che hanno fatto una grande partita. A livello umano mi resta che ho un gruppo straordinario di ragazzi, che mi hanno dimostrato molto in questo periodo”.

“Cartellino VAR? E’ stata un’esperienza non facile, ma positiva”.

“Senso di appartenenza? Anche se non ci sono ragazzi sardi in campo, lo hanno mostrato”.