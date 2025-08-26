Gaetano Oristanio resta in Serie A. Dopo le esperienze con Cagliari e Inter, l'ex trequartista dell'Inter si prepara per la nuova avventura con la maglia del Parma. Il club gialloblu ha trovato l'intesa con il Venezia per il trasferimento del classe 2002 in prestito con diritto di riscatto: domani sono in programma le visite mediche. Lo riporta Sky Sport.
Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mar 26 agosto 2025 alle 20:13
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - Ex nerazzurri
UFFICIALE - Mulattieri saluta l'Italia e il Sassuolo: l'ex Inter è un nuovo attaccante del Deportivo La Coruña
Cagliari-Fiorentina, Pisacane punta su Sebastiano Esposito: prima da titolare con i sardi per l'ex Inter
Altre notizie
Martedì 26 ago
- 20:55 Inter-Cagliari, gli Up&Down della Supercoppa: Zouin e Lavelli decisivi dalla panchina
- 20:42 Leoni al Liverpool, Buffon amaro: "C'è dispiacere. Siamo un campionato di passaggio. Ma non significa che..."
- 20:40 Lavelli riacciuffa il Cagliari nel finale, poi i rigori dicono nerazzurro: la Supercoppa è dell'Inter!
- 20:28 Viscidi: "Pio Esposito e Camarda? C'è una cosa che mi rende veramente felice"
- 20:13 Sky - Oristanio resta in Serie A: il Parma trova l'accordo con il Venezia, la formula
- 19:59 UFFICIALE - Udinese, nuovo innesto in attacco prima dell'Inter: dal Midtjylland arriva il polacco Buksa
- 19:45 Galante: "Inter, grande partenza. Thuram e Lautaro coppia affiatata, Sucic mi è piaciuto e un dato mi ha colpito"
- 19:30 UFFICIALE - Mulattieri saluta l'Italia e il Sassuolo: l'ex Inter è un nuovo attaccante del Deportivo La Coruña
- 19:15 GdS - Palacios-Santos, l'affare è ai dettagli. L'Inter affonda per un nuovo difensore?
- 19:00 Rivivi la diretta! L'INTER STRAVINCE, MERCATO ancora APERTO: PALACIOS via, TAREMI ancora NO. Le ULTIME
- 18:45 Inter U23, Kamate: "Buon punto contro il Novara, ora testa alla prossima"
- 18:30 Inter Primavera, Cerpelletti: "Vogliamo onorare lo scudetto, faremo il possibile per vincere la coppa. Carbone..."
- 18:15 Tarantino: "Supercoppa Primavera grande occasione per noi. L'Inter prova sempre a raggiungere i traguardi"
- 17:55 Cagliari, Giulini: "Supercoppa Primavera contro l'Inter motivo di orgoglio". Poi racconta l'affare Esposito
- 17:41 I Led del Meazza rivelano alcuni dei nuovi partner commerciali dell'Inter
- 17:27 UFFICIALE - Nemanja Matic torna in Serie A: il serbo ha firmato per il Sassuolo
- 17:13 Amicizia oltre confine: Buchanan esulta come Thuram. Il Tikus lo omaggia sui social
- 16:59 De Siervo: "In bocca al lupo all’Inter per la nuova esperienza con l’Under 23". Poi annuncia una novità
- 16:45 videoA Novara il primo storico punto per l'Inter U23: le immagini della partita
- 16:31 Palacios al Santos: il diritto di riscatto è stato fissato a 10 mln di euro. Per l'Inter una percentuale sulla rivendita
- 16:17 Como, Suwarso: "Non è vero che abbiamo rifiutato 70 mln di euro per Nico Paz"
- 16:03 Sassuolo, Carnevali allontana Taremi: "Giocatore da grande club, non ci stiamo pensando"
- 15:48 Buffon: "Pio Esposito in Nazionale? Il fatto che sia convocabile ci inorgoglisce. Ma deciderà Gattuso"
- 15:40 fcinInter, Tomas Palacios si trasferisce in prestito al Santos: le cifre dell'affare
- 15:34 Giudice Sportivo - Due giornate di squalifica per Cambiaso: salterà il derby d'Italia contro l'Inter
- 15:30 In Brasile - Palacios al Santos, affare fatto: l'argentino lascia l'Inter in prestito con diritto di riscatto
- 15:18 UFFICIALE - Kangasniemi dall'Inter all'Inter Turku, Ahola: "E' uno dei più grandi difensori finlandesi"
- 15:04 Conte: "Sarà una Serie A equilibrata. Per l'Inter non è un ritorno, è lì da anni e fa sempre molto bene"
- 14:50 UFFICIALE - Continua l'avventura in nerazzurro di Cocchi e Bovo: annunciato il rinnovo dei due canterani
- 14:35 Brasile, due impegni a settembre: non c'è Carlos Augusto nella lista dei convocati di Ancelotti
- 14:21 Moretto: "Taremi, Inter in attesa di offerte ufficiali. Anche il Sassuolo si è informato"
- 14:07 Inter Women, domani l'esordio in Champions col Brann. Piovani: "Giocheremo col coltello fra i denti"
- 13:53 Asllani scrive ai tifosi dell'Inter: "La mia gratitudine va a chi mi ha sostenuto, porterò questi colori sempre con me"
- 13:38 Torino, Masina ribadisce: "Non siamo stati all'altezza, dobbiamo metterci la faccia"
- 13:24 Bastoni: "Obiettivi? L'Inter non è a fine ciclo, non ci siamo mai nascosti. Io più 'bloccato' su consiglio di Chivu"
- 13:10 In Turchia - Il Fenerbahçe aspetta il rilancio dell'Inter per Akçiçek: fissato il prezzo per la cessione
- 12:56 Como, Suwarso: "Offesi dall'Inter per l'approccio a Fabregas? Ma no, solo esternamente la trattativa è sembrata una soap opera"
- 12:42 Novara, Da Graca dopo il pari con l'Inter U23: "Un po' timidi nel primo tempo, ma complimenti alla squadra"
- 12:28 videoRegalo speciale per un tifoso ieri allo stadio: la maglia di Sucic
- 12:14 Novara, Zanchetta: "L'Inter U23 ha grandissima qualità, peccato non aver sfruttato le occasioni"
- 12:00 SUCIC, l'aggressività voluta e il CALCIO VERTICALE: esordio PERFETTO di CHIVU. MAROTTA sul MERCATO..
- 11:45 Doni e il caso Loookman: "Bisogna essere uomini e professionisti. Non credo rimarrà"
- 11:31 Rinaudo: "L'Inter ha la rosa più completa, col Napoli è la favorita per lo scudetto. Chivu? Risposta importante a Parma"
- 11:17 Angolo Tattico - Sucic versione box to box, Lautaro conquistatore territoriale: le chiavi di Inter-Torino
- 11:02 GdS - Riecco la Thu-La: è la notizia più bella della nuova vecchia Inter di Chivu
- 10:48 TS - Fabbian, "tradimento" pronto? Allegri spinge per averlo al Milan
- 10:34 INTER-TORINO 5-0, la MANITA è SERVITA! Profezie, SUCIC SHOW e la THULA: la REACTION della partita
- 10:20 TS - Mercato già chiuso? In realtà l'Inter cerca ancora due profili
- 10:06 Pagelle TS - Thuram, Bastoni, Sucic e Lautaro sugli scudi. Bocciato Diouf
- 09:52 TS - Chapeau Chivu. Per l'Inter sembrava di giocare contro una squadra di Serie C
- 09:38 Moviola CdS - La Penna promosso: 6,5. C'è una curiosità sul gol di Bastoni
- 09:24 Pagelle CdS - Thuram volta pagina, Bastoni rispolvera una specialità
- 09:10 CdS - Prime risposte: Sucic destinato a scalare le gerarchie, Bonny scalpita
- 08:56 CdS - Chivu cancella Monaco e Charlotte. E l'acquisto di Sucic...
- 08:42 CdS - Un difensore in più per chiudere il mercato? Marotta non dà garanzie, ma nemmeno chiude la porta. E su Lookman...
- 08:28 Pagelle GdS - Thuram e Sucic sul trono, Lautaro "aperturista". Chivu 8: "Sta nascendo..."
- 08:14 GdS - Troppa Inter per il Toro. Per Chivu, una vittoria da sciamano: chiaro messaggio al Napoli
- 08:00 Cinismo e sicurezza, questa nuova vecchia Inter piace: il primo messaggio stagionale coincide con una brillante cinquina
- 01:21 Dalla Spagna - Taremi offerto al Betis Siviglia: può essere un'opzione in quest'ultima settimana di mercato
- 01:00 Thuram 'riceve' il premio di MVP da Bastoni ed esclama: "Molto felice di tornare a San Siro con una vittoria"
- 00:45 Chivu, debutto da urlo: è il primo allenatore nella storia dell'Inter a esordire con un successo così roboante
- 00:30 SI - Ausilio, l'Al Hilal alza il pressing: offerta da 5 milioni a stagione. I sauditi puntano anche Baccin
- 00:15 La fame di Lautaro, poi l'urlo liberatorio e l'esultanza social: "Un grande inizio di stagione"
- 00:05 videoInter-Torino 5-0, Tramontana: "Debutto perfetto. Sucic? Grandissima partita. La ThuLa..."
- 00:00 Di manita in manita
Lunedì 25 ago
- 23:58 Chivu in conferenza: "Calma, è ancora lunga. Abbiamo fatto qualche patto col gruppo. Diouf? Forse l'ho messo in difficoltà"
- 23:50 Inter-Torino, la moviola - Direzione tranquilla per La Penna, nessun errore e zero cartellini
- 23:49 Vecchi dopo Novara-Inter U23: "Contento della partita, ma è solo l'inizio"
- 23:42 Chivu a ITV: "Abbiamo tirato fuori la nostra migliore versione. Felice per i nuovi"
- 23:41 Torino, Baroni a Sky: "Troppi errori, ci serviva più compattezza. Il lavoro non ci spaventa"