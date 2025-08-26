Gaetano Oristanio resta in Serie A. Dopo le esperienze con Cagliari e Inter, l'ex trequartista dell'Inter si prepara per la nuova avventura con la maglia del Parma. Il club gialloblu ha trovato l'intesa con il Venezia per il trasferimento del classe 2002 in prestito con diritto di riscatto: domani sono in programma le visite mediche. Lo riporta Sky Sport.