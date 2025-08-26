Nemanja Matic torna in Serie A. Due anni dopo l'esperienza alla Roma, l'esperto centrocampista serbo, che ha compiuto 37 anni lo scorso 1° agosto, ha firmato col Sassuolo fino al 30 giugno 2026, con possibilità di rinnovo automatico per la stagione successiva al verificarsi di determinate condizioni contrattuali.

