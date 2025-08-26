L'Inter Under 23 conquista un pareggio nel match d'esordio di Serie C, facendosi rimontare dal Novara dell'ex Andrea Zanchetta. Che, a fine partita, commenta così l'1-1 maturato al 'Silvio Piola': "Sono soddisfatto per la prestazione dei ragazzi, per la voglia che hanno avuto di andare prima a riprenderla e poi di provare a vincerla - ha spiegato il tecnico dei piemontesi in conferenza stampa -. Abbiamo giocato contro un'ottima squadra, che ha grandissima qualità, che ti fa sprecare tantissime energie per prenderle la palla. I ragazzi sono stati eccezionali, peccato non aver finalizzato alcune situazioni in cui potevamo fare meglio. Alla fine abbiamo concesso poche occasioni e solo in ripartenze, ma era inevitabile".