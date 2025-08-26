Gianpiero Piovani ha parlato in esclusiva ai microfoni di Inter TV, alla vigilia dello storico appuntamento europeo dell'Inter Women contro il Brann in Champions League: "Arriviamo a questa partita con grande entusiasmo perché ci siamo guadagnati la possibilità di giocarci questa Champions lo scorso anno facendo un bellissimo percorso - le parole del tecnico delle nerazzurre -. C'è grande entusiasmo, un po' meno per quanto riguarda le effettive a disposizione perché abbiamo qualche defezione. Dovremo cercare di gestire determinate situazioni, ma al di là delle ragazze che andranno in campo non vediamo l'ora di giocare perché abbiamo conquistato questa partita e giocheremo con il coltello tra i denti. Il Brann è una squadra molto fisica che allo stesso tempo non disdegna il fraseggio, soprattutto in mezzo al campo. Loro verticalizzano parecchio perché hanno giocatrici molto veloci sugli esterni e attaccano con tante giocatrici la porta. Questa squadra fa la Champions da dieci anni, dovremo affrontarla nel migliore dei modi: per noi è una novità e dovremo farci trovare pronte. Le partite che abbiamo giocato in preseason sono state molto importanti, rispetto all'anno scorso abbiamo alzato l'asticella affrontando quasi tutte squadre che giocano la Champions League. Anche l'esordio in Serie A Women's Cup è stato positivo: il Genoa ha conquistato la promozione in Serie A e quest'estate si è rinforzato molto, per noi è stata un'ottima prestazione che ci è servita tantissimo in vista di questa sfida europea”