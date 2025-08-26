Mentre i tifosi si godono la prima Inter sul rettangolo di gioco e sperano in qualche altro regalo dagli uomini mercato nerazzurri, il reparto marketing continua a lavorare lontano dai riflettori, mantenendo comunque un ruolo fondamentale anche per le aspettative sportive del club. Nello specifico, chi ha fatto attenzione ai Led ieri sera al Meazza durante il match contro il Torino, avrà notato la comparsa di nuovi partner commerciali.

Nello specifico, in attesa degli annunci ufficiali, gli spoiler hanno riguardato Coca-Cola, Randstad, Red Bull e Bud, brand di livello internazionale che hanno deciso di sposare il progetto nerazzurro.