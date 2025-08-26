Poteva essere Inter e adesso c'è l'opzione Milan. Giovanni Fabbian "rischia" comunque di giocare a Milano, però sponda rossonera. Dopo il mancato riscatto da parte dei nerazzurri, il centrocampista è rimasto alla corte di Italiano in estate, ma ora Allegri lo vorrebbe con sé.

Lo conferma Tuttosport: "Dal vertice di domenica in sede, è emersa la necessità di prendere una mezzala diversa da Fofana e Loftus-Cheek. Il preferito di Max è Adrien Rabiot, la cui situazione con il Marsiglia è in evoluzione mentre ieri il Milan ha preso contatti con il Bologna per Giovanni Fabbian (nome che il Milan segue da marzo) prospettando un’offerta da 15 milioni complessivi. Al momento non c’è stata apertura da parte degli emiliani, ma non si escludono nuove chiamate tra le parti. Ma prima bisognerebbe fare spazio a questo nuovo centrocampista e l’indiziato numero uno è Yunus Musah, che piace all’Atalanta", si legge.