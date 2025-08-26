Issiaka Kamate si tiene stretto il pareggio conquistato dall'Inter Under 23 sul campo del Novara, nel match d'esordio assoluto dei nerazzurri nel campionato di Serie C. "Buon punto, testa alla prossima", ha scritto su Instagram il numero 10 della squadra di Stefano Vecchi proiettando i suoi pensieri alla sfida con la Pro Patria valida per la seconda giornata del torneo. 

