Dopo aver ingaggiato Andy Diouf dal Lens per rinforzare il centrocampo, l'Inter chiuderà il suo mercato con l'aggiunta di un difensore. Sono due gli scenari che possono verificarsi da qui al 1° settembre in casa nerazzurra, secondo La Repubblica: in caso di cessione di Benjamin Pavard, la dirigenza potrebbe cercare un nome reboante, come Kim o Dayot Upamecano. Altrimenti, mantenendo tutti gli elementi del reparto arretrato, si punterebbe tutto su un giovane

Sezione: Copertina / Data: Lun 25 agosto 2025 alle 11:05
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
