L'Udinese rinforza l'attacco nella settimana che conduce alla sfida contro l'Inter, in programma domenica sera a San Siro. Il club friulano annuncia l'arrivi di Adam Buksa, centravanti polacco classe '96 che arriva dal Midtjylland e ha firmato con fino al 2029. "Gol ed esperienza internazionale al servizio della squadra. Benvenuto, Adam!", scrive il club su X.

