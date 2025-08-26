L'Udinese rinforza l'attacco nella settimana che conduce alla sfida contro l'Inter, in programma domenica sera a San Siro. Il club friulano annuncia l'arrivi di Adam Buksa, centravanti polacco classe '96 che arriva dal Midtjylland e ha firmato con fino al 2029. "Gol ed esperienza internazionale al servizio della squadra. Benvenuto, Adam!", scrive il club su X. 

Mar 26 agosto 2025 alle 19:59
Stefano Bertocchi
