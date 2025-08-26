Continua l'avventura nerazzurra delle giovani promesse Matteo Cocchi e Leonardo Bovo. Rispettivamente classe 2007 e classe 2005, i due atleti prodotto del vivaio del club meneghino hanno apposto la firma sul contratto che li legherà ancora per diversi anni al club di Viale della Liberazione che rende nota la cosa attraverso il comunicato pubblicato sui canali ufficiali: "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento pluriennale dei contratti di Matteo Cocchi e Leonardo Bovo" si legge su Inter.it.