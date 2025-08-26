"È una festa, indipendentemente dal risultato", ha detto il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, intercettato all'Arena Civica di Milano da TMW, in vista della Supercoppa Italiana Primavera tra poco in scena questo pomeriggio contro l'Inter: "Tornare qua a giocarci la Supercoppa è motivo di grandissimo orgoglio e ringrazio tutti gli appassionati di calcio giovanile. Rappresentiamo un'isola, oggi ci saranno meno persone al seguito a causa dei pochi voli a disposizione, ma cercheremo di dare tutto per portare questa seconda coppa a casa" ha detto prima di parlare anche della trattativa con i nerazzurri per Sebastiano Esposito.

Ci racconti la trattativa per Esposito.

"È stato complicato perché è stato un investimento importante dopo i riscatti e abbiamo fatto un passo sicuramente molto più lungo di quello che possiamo permetterci. Portare sull'isola Esposito senza aver fatto una cessione prima non è stato banale, infatti lo abbiamo provato a prendere in prestito per diverse settimane, dopodiché, quando c'è stato l'inserimento del Parma, non è stato più possibile. Abbiamo rischiato e settimana scorsa siamo stati ripagati in quanto Bologna e Fiorentina sono venute a chiederci giocatori per noi importanti che ci hanno permesso di recuperare da subito le finanze".