Francesco Pio Esposito e Francesco Camarda avranno un grande futuro. A garantirlo ci pensa Maurizio Viscidi, Coordinatore delle Nazionali Giovanili Maschili, intervistato da Sportitalia prima della Supercoppa Primavera tra Inter e Cagliari: "Sono due attaccanti che nei loro settori giovanili hanno fatto molto bene. La cosa che mi rende felice è che finalmente anche alcuni attaccanti in grado di risolvere le partite stanno uscendo dai settori giovanili, mentre prima uscivano solo centrocampisti. Abbiamo bisogno di ritrovare le ali, abbiamo bisogno di ritrovare gente che fa la differenza", il pensiero di Viscidi.