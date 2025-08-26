Cancellati i fantasmi di Monaco e Charlotte: l'Inter risponde presente e manda un messaggio al Napoli. Torino schiantato 5-0, la corsa scudetto è partita. Anche il Corriere dello Sport sottolinea la partenza col botto dei nerazzurri: "Per Chivu, non poteva esserci miglior debutto di un 5-0 senza sul Torino. Forse la sua Inter non sarà spettacolare come quella di Inzaghi, ma siamo lì… Anche perché la qualità resta a livelli altissimi - si legge -. Inoltre, la gamba, al netto di una preparazione ancora da completare, appare già più leggera, come il “fisico” di diversi nerazzurri... Ovvio che la base di partenza fosse già importante, ma il tecnico rumeno è stato saggio a sfruttarla. Anzi, con il passare dei minuti le certezze sono pure aumentate. Come se ci fosse stata la necessità di sciogliersi e di verificare se tutto ancora poteva funzionare come in passato".

Al top la Thu-La, autrice di 3 gol su 5 (doppietta Thuram e sigillo di Lautaro). In rete pure Bonny e Bastoni e poi grande prova di Sucic, unico volto nuovo tra i titolari. "Ovvio che non abbia calpestato le stesse zolle di Calhanoglu, ma è comunque salito in cattedra, esibendo personalità e sicurezza. Insomma, il suo acquisto ha tutta l’aria di essere stato azzeccato. Evidentemente, serviranno conferme, perché una partita non può bastare, e soprattutto un Toro del genere non può essere attendibile".