Riecco la Thu-La. In tanti si chiedevano se si sarebbero rivisti al top Lautaro e Thuram, e la partita di ieri ha dato subito una risposta confortante in tal senso: entrambi in gol e non solo...

"La notizia più bella della nuova vecchia Inter di Chivu, che è un messaggio alla gente di San Siro, al Napoli di Conte e al campionato tutto: la squadra sarà anche un cantiere ancora aperto, ma lì davanti è già un luna park, perché i due pilastri sono già piantati nel cuore dell’area, e anche l’ultimo arrivato Ange-Yoan Bonny non ha perso tempo. Pio Esposito, in tribuna per squalifica, ha applaudito le meraviglie dei compagni e poi ha fatto due conti: per farsi spazio nell’attacco dell’Inter, occorre tenere il passo", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Non sarà solo la Thu-La, ma con quei due così è tutta un’altra storia", si legge.