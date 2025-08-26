In campo l'Inter torna a ruggire, i tifosi aspettano almeno un altro colpo in entrata da qui a fine mercato. Si sblocca l'addio di Palacios che passa in prestito al Santos, attese novità da Taremi. Cosa dobbiamo aspettarci.

Appuntamento in diretta sui nostri canali Twitch (CLICCA QUI) Youtube e Facebook.

ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI)

Il video
Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 26 agosto 2025 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print