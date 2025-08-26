Quando vede il Torino, Marcus Thuram si scatena. Con la doppietta segnata ieri sera, infatti, l'attaccante francese è diventato uno dei quattro giocatori nella storia dell'Inter ad avere realizzato almeno due marcature multiple in Serie A contro i granata (sei reti in totale), dopo Giuseppe Meazza (quattro), Roberto Boninsegna e Virgilio Levratto (due entrambi). Lo evidenzia Opta.

