Tutti voti alti per gli interisti nella pagelle della Gazzetta dello Sport all'indomani del roboante 5-0 sul Torino.

Il migliore è Thuram (8): "Papà e fratello, bianconeri, applaudono il nerazzurro di casa: questo è il vero Marcus, non quello del ’25. Oltre la doppietta, sponde che luccicano".

Stesso voto altissimo anche per Sucic (8): "Signore e signori, questo è Petar, il croato timido che vuole sempre la palla. Non c’è cosa che non gli riesca, che siano recuperi, aperture, tiri e assist".

Appena mezzo gradino sotto troviamo Lautaro (7,5): "E’ un Toro “aperturista”, che distribuisce palloni e tira meno in porta. Poi segna di rabbia e regala la prima gioia nerazzurra a Bonny".

E il 7,5 c'è anche per Bastoni e Bonny. Al 7, invece, si fermano Dumfries e Barella; 6,5 per Sommer, Pavard, Acerbi e Carlos Augusto. Sufficienti Mkhitaryan, Zielinski e Diouf. Senza voto Luis Henrique.

Chivu (8): "Si sono visti debutti peggiori di questo. Con il primo canto corale, il romeno dimostra di meritare credito e fiducia: sta nascendo la “sua” Inter".