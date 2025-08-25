All'improvviso, tutto è più chiaro. Anche Ivan Zazzaroni, che ha seguito la trattativa o presunta tale tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman, alza definitivamente bandiera bianca. Non per questioni contestuali, ma per meri calcoli matematici che lui stesso ammette via social di aver valutato male: "Premessa doverosa ancorché ritardata: anch'io avevo capito 100, le cessioni a parte. Ecco perché l'acquisto di Ademola è diventato impraticabile oggi. Provo a chiarirlo amaramente. Oaktree aveva stanziato 100 milioni per la campagna acquisti, dei quali una parte ricavata dalle cessioni. Con gli arrivi di Luis Henrique, Sucic, Bonny e Diouf la spesa è arrivata a 84. Meno i 40 del venduto, ne sono rimasti 16. Prendo il respiro: giusto i soldi per un giovane. Se non fosse stato preso Diouf (25) Marotta avrebbe potuto disporre di 41 milioni, quelli per Lookman o Koné. Sono tutto sudato: odio fare il commercialista quando si parla di sogni dei tifosi. Ma tant'è".