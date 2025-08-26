Tomás Palacios è virtualmente un nuovo giocatore del Santos. Stando al portale brasiliano UOL, il difensore argentino si trasferirà al Peixe in prestito con diritto di riscatto dall'Inter. L'affare è da considerarsi concluso. manca solo l'ufficialità. L'ex Independiente Rivadavia, meteora a Milano, era stato contattato da diversi club europei in questa sessione di mercato, ma alla fine ha deciso di ritornare in Sudamerica.

Secondo Sky Sport, il giocatore è atteso in Brasile tra oggi e domani.