La protesta della Curva Nord dell'Inter, messa in atto durante il match di campionato contro il Torino, continua a far discutere. A dire la sua sull'argomento è anche Ignazio La Russa, presidente del Senato di fede nerazzurra: "Mi è dispiaciuto l'annuncio della Nord di disertare il tifo per protesta - il pensiero espresso in un post su X -. Le partite senza l'incitamento dei ragazzi (quelli buoni) della curva rischiano di essere penalizzanti e meno divertenti. Bisogna sì estirpare le male piante, ma senza trasformare le curve in un deserto. Ci vogliono equilibrio ma anche capacità di scelte coraggiose non solo penalizzanti. Forza Inter. Sempre!".

