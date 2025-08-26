"È una gioia immensa anche perché sono rientrato dopo un'operazione, diciamo che è un ottimo inizio". Cominicia con queste parole l'intervista di Matteo Lavelli a Sportitalia dopo la finale della Supercoppa Primavera conquistata dall'Inter ai calci di rigore contro il Cagliari.

Da dove si riparte?

"Si riparte da un ottimo punto, il campionato è iniziato con il piede giusto e si continuerà su questa strada".

Dove può arrivare questa Inter?

"Sicuramente in fondo, io li conosco bene i miei compagni di squadra. Sono delle persone squisite sia dal punto di vista umano che calcistico, quindi secondo me potranno arrivare davvero in fondo".