Domani, mercoledì 27 agosto l'Inter Women affronterà il Brann nelle qualificazioni alla UEFA Women's Champions League, un appuntamento storico per le nerazzurre. Di seguito le convocate di mister Piovani:

1. CECILÍA RÁN RÚNARSDÓTTIR
3. KATIE BOWEN
4. CAROLINE PLEIDRUP
5. IVANA ANDRÉS
6. IRENE SANTI
7. HALEY BUGEJA
8. KARÓLÍNA LEA VILHJÁLMSDÓTTIR
9. ELISA POLLI
10. LINA MAGULL
12. ALESSIA PIAZZA
13. BEATRICE MERLO
14. CHIARA ROBUSTELLINI
15. ANNAMARIA SERTURINI
16. MASA TOMASEVIC
18. BENEDETTA GLIONNA
20. MARIE DETRUYER
21. MARTINA TOMASELLI
22. OLIVIA SCHOUGH
24. ANA MARIJA MILINKOVIC
27. HENRIETTA CSISZAR
32. ELENA BELLI
33. ELISA BARTOLI
44. LIDIA CONSOLINI

Sezione: Inter Femminile / Data: Mar 26 agosto 2025 alle 21:55
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
