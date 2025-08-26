Adam Masina ha ribadito anche ai microfoni di Sportmediaset i concetti già espressi alle altre tv e in conferenza stampa dopo la figuraccia fatta dal Torino contro l'Inter a San Siro: "Abbiamo dimostrato di non essere all’altezza, anche per questo dobbiamo chiedere scusa ai tifosi. Dobbiamo metterci la faccia. L'analisi andrà fatta a mente fredda per non alimentare tensioni".