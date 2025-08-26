"Noi in questo momento possiamo dire che non siamo alla ricerca di un difensore, non ne abbiamo un'esigenza. Manca circa una settimana, vedremo se ci saranno delle opportunità, anche se non ne intravedo". Così Beppe Marotta ieri prima della partita.

Mercato, dunque, già chiuso per l'Inter? Non esattamente. Almeno non secondo Tuttosport. "L’Inter utilizzerà quest’ultima settimana di mercato per valutare se aggiungere ancora una o due pedine nell’organico di Chivu e per sistemare gli ultimi giocatori rimasti in esubero, ovvero Palacios e Taremi - si legge -. C’è poi la questione Pavard, ma il francese - titolare ieri sera - sembra ormai intenzionato a rimanere. Se dovesse arrivare una società pronta a mettere sul piatto 18-20 milioni e accontentare Pavard, allora l’Inter interverrebbe immediatamente sul mercato, cercando non solo un elemento Under 23, ma un titolare pronto da alternare a Bisseck. Però ora questa eventualità non sembra all’orizzonte, tanto che Ausilio e Baccin stanno analizzando i difensori giovani che potrebbero rappresentare un prospetto per il futuro, ma anche un’alternativa per il presente. Numericamente c’è da trovare un vice-Bastoni, ma alla lunga servirà identificare l’erede di Acerbi e De Vrij".

Il nome che si fa è quello di Yusuf Akçiçek del Fenerbache, ma i 16 milioni ipotizzati sono stati rifiutati: i turchi ne vogliono 20. "Non una gran distanza, chissà che l’Inter non ci riprovi", spiega il TS. E per l'attacco non si esclude un affare low-cost, magari un esubero di qualche big in prestito.