"È una partita molto importante, faremo il possibile per portare a casa la coppa". Lo dice Filippo Cerpelletti, raggiunto da Sportitalia a pochi minuti dal fischio d'inizio della finale di Supercoppa Primavera che vedrà l'Inter sfidare il Cagliari: "Speriamo che sia una stagione fantastica e di replicare quanto fatto l'anno scorso. Vogliamo onorare questo scudetto, i compagni l'anno scorso hanno fatto di tutto per vincerlo. Mister Carbone è molto bravo, ci aiuta tutti i giorni e ci prepara al meglio".
Sezione: Giovanili / Data: Mar 26 agosto 2025 alle 18:30
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Martedì 26 ago
- 18:45 Inter U23, Kamate: "Buon punto contro il Novara, ora testa alla prossima"
- 18:30 Inter Primavera, Cerpelletti: "Vogliamo onorare lo scudetto, faremo il possibile per vincere la coppa. Carbone..."
- 18:15 Tarantino: "Supercoppa Primavera grande occasione per noi. L'Inter prova sempre a raggiungere i traguardi"
- 18:00 LIVE SUPERCOPPA PRIMAVERA Inter-Cagliari 0-1 17', i nerazzurri spingono per il pareggio
- 17:55 Cagliari, Giulini: "Supercoppa Primavera contro l'Inter motivo di orgoglio". Poi racconta l'affare Esposito
- 17:41 I Led del Meazza rivelano alcuni dei nuovi partner commerciali dell'Inter
- 17:27 UFFICIALE - Nemanja Matic torna in Serie A: il serbo ha firmato per il Sassuolo
- 17:13 Amicizia oltre confine: Buchanan esulta come Thuram. Il Tikus lo omaggia sui social
- 16:59 De Siervo: "In bocca al lupo all’Inter per la nuova esperienza con l’Under 23". Poi annuncia una novità
- 16:45 videoA Novara il primo storico punto per l'Inter U23: le immagini della partita
- 16:31 Palacios al Santos: il diritto di riscatto è stato fissato a 10 mln di euro. Per l'Inter una percentuale sulla rivendita
- 16:17 Como, Suwarso: "Non è vero che abbiamo rifiutato 70 mln di euro per Nico Paz"
- 16:03 Sassuolo, Carnevali allontana Taremi: "Giocatore da grande club, non ci stiamo pensando"
- 15:48 Buffon: "Pio Esposito in Nazionale? Il fatto che sia convocabile ci inorgoglisce. Ma deciderà Gattuso"
- 15:40 fcinInter, Tomas Palacios si trasferisce in prestito al Santos: le cifre dell'affare
- 15:34 Giudice Sportivo - Due giornate di squalifica per Cambiaso: salterà il derby d'Italia contro l'Inter
- 15:30 In Brasile - Palacios al Santos, affare fatto: l'argentino lascia l'Inter in prestito con diritto di riscatto
- 15:18 UFFICIALE - Kangasniemi dall'Inter all'Inter Turku, Ahola: "E' uno dei più grandi difensori finlandesi"
- 15:04 Conte: "Sarà una Serie A equilibrata. Per l'Inter non è un ritorno, è lì da anni e fa sempre molto bene"
- 14:50 UFFICIALE - Continua l'avventura in nerazzurro di Cocchi e Bovo: annunciato il rinnovo dei due canterani
- 14:35 Brasile, due impegni a settembre: non c'è Carlos Augusto nella lista dei convocati di Ancelotti
- 14:21 Moretto: "Taremi, Inter in attesa di offerte ufficiali. Anche il Sassuolo si è informato"
- 14:07 Inter Women, domani l'esordio in Champions col Brann. Piovani: "Giocheremo col coltello fra i denti"
- 13:53 Asllani scrive ai tifosi dell'Inter: "La mia gratitudine va a chi mi ha sostenuto, porterò questi colori sempre con me"
- 13:38 Torino, Masina ribadisce: "Non siamo stati all'altezza, dobbiamo metterci la faccia"
- 13:24 Bastoni: "Obiettivi? L'Inter non è a fine ciclo, non ci siamo mai nascosti. Io più 'bloccato' su consiglio di Chivu"
- 13:10 In Turchia - Il Fenerbahçe aspetta il rilancio dell'Inter per Akçiçek: fissato il prezzo per la cessione
- 12:56 Como, Suwarso: "Offesi dall'Inter per l'approccio a Fabregas? Ma no, solo esternamente la trattativa è sembrata una soap opera"
- 12:42 Novara, Da Graca dopo il pari con l'Inter U23: "Un po' timidi nel primo tempo, ma complimenti alla squadra"
- 12:28 videoRegalo speciale per un tifoso ieri allo stadio: la maglia di Sucic
- 12:14 Novara, Zanchetta: "L'Inter U23 ha grandissima qualità, peccato non aver sfruttato le occasioni"
- 12:00 SUCIC, l'aggressività voluta e il CALCIO VERTICALE: esordio PERFETTO di CHIVU. MAROTTA sul MERCATO..
- 11:45 Doni e il caso Loookman: "Bisogna essere uomini e professionisti. Non credo rimarrà"
- 11:31 Rinaudo: "L'Inter ha la rosa più completa, col Napoli è la favorita per lo scudetto. Chivu? Risposta importante a Parma"
- 11:17 Angolo Tattico - Sucic versione box to box, Lautaro conquistatore territoriale: le chiavi di Inter-Torino
- 11:02 GdS - Riecco la Thu-La: è la notizia più bella della nuova vecchia Inter di Chivu
- 10:48 TS - Fabbian, "tradimento" pronto? Allegri spinge per averlo al Milan
- 10:34 INTER-TORINO 5-0, la MANITA è SERVITA! Profezie, SUCIC SHOW e la THULA: la REACTION della partita
- 10:20 TS - Mercato già chiuso? In realtà l'Inter cerca ancora due profili
- 10:06 Pagelle TS - Thuram, Bastoni, Sucic e Lautaro sugli scudi. Bocciato Diouf
- 09:52 TS - Chapeau Chivu. Per l'Inter sembrava di giocare contro una squadra di Serie C
- 09:38 Moviola CdS - La Penna promosso: 6,5. C'è una curiosità sul gol di Bastoni
- 09:24 Pagelle CdS - Thuram volta pagina, Bastoni rispolvera una specialità
- 09:10 CdS - Prime risposte: Sucic destinato a scalare le gerarchie, Bonny scalpita
- 08:56 CdS - Chivu cancella Monaco e Charlotte. E l'acquisto di Sucic...
- 08:42 CdS - Un difensore in più per chiudere il mercato? Marotta non dà garanzie, ma nemmeno chiude la porta. E su Lookman...
- 08:28 Pagelle GdS - Thuram e Sucic sul trono, Lautaro "aperturista". Chivu 8: "Sta nascendo..."
- 08:14 GdS - Troppa Inter per il Toro. Per Chivu, una vittoria da sciamano: chiaro messaggio al Napoli
- 08:00 Cinismo e sicurezza, questa nuova vecchia Inter piace: il primo messaggio stagionale coincide con una brillante cinquina
- 01:21 Dalla Spagna - Taremi offerto al Betis Siviglia: può essere un'opzione in quest'ultima settimana di mercato
- 01:00 Thuram 'riceve' il premio di MVP da Bastoni ed esclama: "Molto felice di tornare a San Siro con una vittoria"
- 00:45 Chivu, debutto da urlo: è il primo allenatore nella storia dell'Inter a esordire con un successo così roboante
- 00:30 SI - Ausilio, l'Al Hilal alza il pressing: offerta da 5 milioni a stagione. I sauditi puntano anche Baccin
- 00:15 La fame di Lautaro, poi l'urlo liberatorio e l'esultanza social: "Un grande inizio di stagione"
- 00:05 videoInter-Torino 5-0, Tramontana: "Debutto perfetto. Sucic? Grandissima partita. La ThuLa..."
- 00:00 Di manita in manita
Lunedì 25 ago
- 23:58 Chivu in conferenza: "Calma, è ancora lunga. Abbiamo fatto qualche patto col gruppo. Diouf? Forse l'ho messo in difficoltà"
- 23:50 Inter-Torino, la moviola - Direzione tranquilla per La Penna, nessun errore e zero cartellini
- 23:49 Vecchi dopo Novara-Inter U23: "Contento della partita, ma è solo l'inizio"
- 23:42 Chivu a ITV: "Abbiamo tirato fuori la nostra migliore versione. Felice per i nuovi"
- 23:41 Torino, Baroni a Sky: "Troppi errori, ci serviva più compattezza. Il lavoro non ci spaventa"
- 23:35 Chivu a DAZN: "È andata come l'avevamo preparata, merito dei campioni che alleno"
- 23:34 Torino, Masina in conferenza: "Non siamo stati all'altezza, Inter di un altro livello. Chiediamo scusa ai tifosi"
- 23:30 Sucic in conferenza: "Felice dell'esordio, ma non voglio parlare di me stesso. Conta la squadra, dobbiamo continuare così"
- 23:28 Chivu a Sky: "L'Inter ha dimostrato maturità. Lookman? Non parlo di mercato e di chi non è in questa rosa"
- 23:23 Sucic a ITV: "Non vedevo l'ora di giocare con questa maglia. Grande esordio, ora avanti così"
- 23:23 Torino, Baroni in conferenza: "Inter tra le squadre migliori d'Europa, questo 5-0 deve provocarci dolore"
- 23:22 Sucic a DAZN: "Giocare a San Siro è una sensazione speciale. Felice per il risultato e per la prestazione"
- 23:15 Novara-Inter U23, le pagelle - Topalovic incanta, Kamaté sprecone
- 23:14 Lautaro a ITV: "Dopo il Mondiale ci siamo parlati tanto. Contento per l'approccio e la testa"