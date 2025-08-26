"È una partita molto importante, faremo il possibile per portare a casa la coppa". Lo dice Filippo Cerpelletti, raggiunto da Sportitalia a pochi minuti dal fischio d'inizio della finale di Supercoppa Primavera che vedrà l'Inter sfidare il Cagliari: "Speriamo che sia una stagione fantastica e di replicare quanto fatto l'anno scorso. Vogliamo onorare questo scudetto, i compagni l'anno scorso hanno fatto di tutto per vincerlo. Mister Carbone è molto bravo, ci aiuta tutti i giorni e ci prepara al meglio".