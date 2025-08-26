"Credo che l’Inter, assieme al Napoli, continui a essere la squadra più attrezzata per competere per lo scudetto. Come rosa è la più completa e ha giocatori esperti a livello internazionale". Così Leandro Rinaudo, parlando a Tuttomercatoweb.com, dopo i primi verdetti della prima giornata di Serie A che hanno visto le due squadre favorite per vincere il tricolore partire con il piede giusto.

L'ex difensore del Palermo, infine, ha parlato così di Cristian Chivu, che ieri ha esordito sulla panchina nerazzurra in campionato guidando i suoi al 5-0 contro il Torino "'E' un allenatore giovane che ha fatto bene con il settore giovanile e poi a Parma dove ha dato una risposta importante salvando la squadra".